Pierremande

Brocante Pierremande

Pierremande Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous le dimanche 21 juin de 8h00 à 18h00 à Pierremande.

Au programme

Brocante.

Buvette et restauration.

Interdit aux professionnels et métiers de bouche.

Inscriptions sur place.

Pas de réservation.

Informations au 03 23 52 34 30

Rendez-vous le dimanche 21 juin de 8h00 à 18h00 à Pierremande.

Au programme

Brocante.

Buvette et restauration.

Interdit aux professionnels et métiers de bouche.

Inscriptions sur place.

Pas de réservation.

Informations au 03 23 52 34 30 .

Pierremande 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 34 30

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English :

Rendezvous on Sunday June 21 from 8am to 6pm in Pierremande.

On the program:

Flea market.

Refreshments and catering.

Not open to professionals and caterers.

On-site registration.

No reservations.

Information on 03 23 52 34 30

L’événement Brocante Pierremande Pierremande a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard