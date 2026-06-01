Brocante Pierremande Pierremande
Brocante Pierremande Pierremande dimanche 21 juin 2026.
Pierremande
Brocante Pierremande
Pierremande Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous le dimanche 21 juin de 8h00 à 18h00 à Pierremande.
Au programme
Brocante.
Buvette et restauration.
Interdit aux professionnels et métiers de bouche.
Inscriptions sur place.
Pas de réservation.
Informations au 03 23 52 34 30
Rendez-vous le dimanche 21 juin de 8h00 à 18h00 à Pierremande.
Au programme
Brocante.
Buvette et restauration.
Interdit aux professionnels et métiers de bouche.
Inscriptions sur place.
Pas de réservation.
Informations au 03 23 52 34 30 .
Pierremande 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 34 30
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English :
Rendezvous on Sunday June 21 from 8am to 6pm in Pierremande.
On the program:
Flea market.
Refreshments and catering.
Not open to professionals and caterers.
On-site registration.
No reservations.
Information on 03 23 52 34 30
L’événement Brocante Pierremande Pierremande a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard