Brocante | Pompidou Compiègne samedi 20 septembre 2025.

Brocante | Pompidou

Rue du Docteur Émile Roux Compiègne Oise

Début : 2025-09-20 08:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Organisée par l’association Pompidou-Université

Inscriptions au local de l’association, 4 square Blaise Pascal

– 30 août, 6 et 9 septembre de 14h à 17h

– 1er, 8 et 15 septembre de 18h à 20h 0 .

Rue du Docteur Émile Roux Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

L’événement Brocante | Pompidou Compiègne a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme