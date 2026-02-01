Brocante

Stade Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-04-11 2026-06-27 2026-07-25 2026-09-12 2026-10-10

Brocante, vide-greniers et marché artisanal organisé par le comité des fêtes.

Buvette et restauration rapide sur place.

.

Stade Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 13 13 77

English :

Flea market, garage sale and craft market organized by the Comité des fêtes.

Refreshments and fast food on site.

L’événement Brocante Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène