Brocante Pont-Salomon
Brocante Pont-Salomon samedi 11 avril 2026.
Brocante
Stade Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-04-11 2026-06-27 2026-07-25 2026-09-12 2026-10-10
Brocante, vide-greniers et marché artisanal organisé par le comité des fêtes.
Buvette et restauration rapide sur place.
.
Stade Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 13 13 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market, garage sale and craft market organized by the Comité des fêtes.
Refreshments and fast food on site.
L’événement Brocante Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène