Brocante Professionnelle de la Halle au Blé Bourges

Le rendez-vous incontournable des chineurs avertis !

Plongez dans l’univers des belles trouvailles lors de cette grande brocante professionnelle !

Venez à la rencontre d’exposants spécialisés qui vous proposent une sélection unique d’objets anciens, meubles de caractère, décoration vintage, collections rares et curiosités authentiques.

Que vous soyez chineur averti, amateur de belles pièces ou simple promeneur à la recherche de coups de cœur, cet événement est l’occasion idéale de découvrir des trésors uniques, d’échanger avec des professionnels passionnés et de donner une seconde vie à des objets chargés d’histoire. .

English :

The not-to-be-missed event for bargain hunters!

German :

Der unumgängliche Termin für erfahrene Schnäppchenjäger!

Italiano :

Un must per tutti i cacciatori di occasioni!

Espanol :

Imprescindible para los cazadores de gangas

