Brocante professionnelle de Mortemart Mortemart
Brocante professionnelle de Mortemart Mortemart dimanche 1 mars 2026.
Brocante professionnelle de Mortemart
Place du Château des Ducs Mortemart Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Une trentaine d’exposants, tous de vrais professionnels de l’objet ancien, seront présents lors de cette journée au cœur des Mons de Blond, à Mortemart, seul village de Haute-Vienne labellisé parmi les Plus Beaux Villages de France. .
Place du Château des Ducs Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 29 91 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante professionnelle de Mortemart
L’événement Brocante professionnelle de Mortemart Mortemart a été mis à jour le 2026-02-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin