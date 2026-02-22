Brocante professionnelle de Mortemart Mortemart

Brocante professionnelle de Mortemart

Place du Château des Ducs Mortemart Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Une trentaine d’exposants, tous de vrais professionnels de l’objet ancien, seront présents lors de cette journée au cœur des Mons de Blond, à Mortemart, seul village de Haute-Vienne labellisé parmi les Plus Beaux Villages de France. .

Place du Château des Ducs Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 29 91 66

English : Brocante professionnelle de Mortemart

