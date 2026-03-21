Brocante professionnelle Place Gustave Courbet Ornans

Brocante professionnelle

Place Gustave Courbet Centre-Ville Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

La Ville d’Ornans organise sa brocante professionnelle les samedi 18 et dimanche 19 juillet, de 8h à 18h, au cœur du centre-ville.

Cet événement incontournable du printemps accueille de nombreux brocanteurs et antiquaires professionnels, venus proposer aux visiteurs une sélection d’objets anciens, de curiosités et de pièces chargées d’histoire. C’est l’occasion idéale pour les amateurs et collectionneurs de chiner des meubles, objets décoratifs, livres, disques et objets insolites, tout en profitant d’un cadre patrimonial exceptionnel.

La brocante professionnelle d’Ornans met en valeur le savoir-faire et la passion des exposants, garantissant qualité, authenticité et diversité des objets proposés.

Dates Samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026

Horaires 8h 18h

Lieu Centre-ville, Ornans

Accès libre et gratuit pour le public .

Place Gustave Courbet Centre-Ville Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 21 50 communication@ornans.fr

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English : Brocante professionnelle

L’événement Brocante professionnelle Ornans a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON