L’association Creutzwald Culture et Traditions organise sa deuxième « Brocante Puces » de la saison, sur les bords du plan d’eau. Une belle balade dominicale pour chiner et dénicher de bonnes affaires. Restauration et buvette sur place. Les vendeurs ambulants sont priés de se présenter en Mairie pour disposer du droit de place.Tout public

Rue de la Bonne Fontaine Creutzwald 57150 Moselle Grand Est +33 3 87 90 26 57 ville@creutzwald.fr

English :

The Creutzwald Culture et Traditions association organizes its second « Brocante Puces » of the season, on the banks of the lake. A great Sunday stroll for bargain-hunting and bargain-hunting. Catering and refreshments on site. Itinerant vendors are requested to report to the Mairie to obtain the right to set up.

German :

Der Verein Creutzwald Culture et Traditions organisiert seinen zweiten « Brocante Puces » (Flohmarkt) der Saison am Ufer des Plan d’eau. Ein schöner Sonntagsspaziergang, um zu stöbern und Schnäppchen zu machen. Verpflegung und Getränke vor Ort. Ambulante Verkäufer werden gebeten, sich im Rathaus zu melden, um die Standgebühr zu erhalten.

Italiano :

L’associazione Creutzwald Culture et Traditions organizza la seconda « Brocante Puces » della stagione, sulle rive del lago. Un’ottima passeggiata domenicale per la caccia alle occasioni e agli affari. Ristorazione e ristoro in loco. I venditori ambulanti sono pregati di presentarsi alla Mairie per ottenere il diritto di allestimento.

Espanol :

La asociación Creutzwald Culture et Traditions organiza su segunda « Brocante Puces » de la temporada, a orillas del lago. Un gran paseo dominical para buscar gangas y chollos. Catering y refrescos in situ. Se ruega a los vendedores ambulantes que se presenten en la Mairie para obtener el derecho a instalarse.

L’événement Brocante puces autour du lac Creutzwald a été mis à jour le 2025-07-03 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE