Creutzwald

Brocante puces autour du lac

Rue de la Bonne Fontaine Creutzwald Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’association Creutzwald Culture et Traditions organise sa deuxième Brocante Puces de la saison, sur les bords du plan d’eau. Une belle balade dominicale pour chiner et dénicher de bonnes affaires. Restauration et buvette sur place. Les vendeurs ambulants sont priés de se présenter en Mairie pour disposer du droit de place.Tout public

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Rue de la Bonne Fontaine Creutzwald 57150 Moselle Grand Est +33 3 87 90 26 57

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English :

The Creutzwald Culture et Traditions association organizes its second Brocante Puces of the season, on the banks of the lake. A great Sunday stroll for bargain-hunting and bargain-hunting. Catering and refreshments on site. Itinerant vendors are requested to report to the Mairie to obtain the right to set up.

L’événement Brocante puces autour du lac Creutzwald a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE