Brocante puériculture Salle des fêtes Corme-Écluse
Brocante puériculture Salle des fêtes Corme-Écluse dimanche 26 octobre 2025.
Brocante puériculture
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Brocante puériculture, jeux, vêtements organisée par Danse et vous.
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 32 87
English :
Childcare, games and clothes flea market organized by Danse et vous.
German :
Trödelmarkt für Kinder, Spiele und Kleidung, organisiert von Danse et vous.
Italiano :
Assistenza ai bambini, giochi e mercatino dell'usato organizzato da Danse et vous.
Espanol :
Guardería, juegos y mercadillo de ropa organizado por Danse et vous.
L’événement Brocante puériculture Corme-Écluse a été mis à jour le 2025-08-31 par Royan Atlantique