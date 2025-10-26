Brocante puériculture Salle des fêtes Corme-Écluse

Brocante puériculture Salle des fêtes Corme-Écluse dimanche 26 octobre 2025.

Brocante puériculture

Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Brocante puériculture, jeux, vêtements organisée par Danse et vous.

Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 32 87

Childcare, games and clothes flea market organized by Danse et vous.

Trödelmarkt für Kinder, Spiele und Kleidung, organisiert von Danse et vous.

Assistenza ai bambini, giochi e mercatino dell’usato organizzato da Danse et vous.

Guardería, juegos y mercadillo de ropa organizado por Danse et vous.

