Brocante Puériculture Salle des Fêtes Saint-Victor
Brocante Puériculture Salle des Fêtes Saint-Victor dimanche 8 mars 2026.
Brocante Puériculture
Salle des Fêtes Rue Anatole France Saint-Victor Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
L’amicale laïque de Saint-Victor organise sa brocante puériculture !
Salle des Fêtes Rue Anatole France Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 56 16 38 amicalelaiquesaintvictor@gmail.com
English :
L’amicale laïque de Saint-Victor organizes its childcare flea market!
