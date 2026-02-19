Brocante Puériculture Salle des Fêtes Saint-Victor

Brocante Puériculture

Salle des Fêtes Rue Anatole France Saint-Victor Allier

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

L’amicale laïque de Saint-Victor organise sa brocante puériculture !

Salle des Fêtes Rue Anatole France Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 56 16 38 amicalelaiquesaintvictor@gmail.com

L’amicale laïque de Saint-Victor organizes its childcare flea market!

L'événement Brocante Puériculture Saint-Victor a été mis à jour le 2026-02-19