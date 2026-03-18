Brocante Puxe

Brocante Puxe 2026-05-10

Brocante Puxe dimanche 10 mai 2026.

Brocante

Puxe Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Organisée par le foyer rural Puxe BouzonvilleTout public
0  .

Puxe 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 42 49 71 95 

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English :

Organized by foyer rural Puxe Bouzonville

L’événement Brocante Puxe a été mis à jour le 2026-03-18 par MILTOL

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