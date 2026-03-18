Brocante Puxe
Brocante Puxe dimanche 10 mai 2026.
Brocante
Puxe Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Organisée par le foyer rural Puxe BouzonvilleTout public
0 .
Puxe 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 42 49 71 95
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English :
Organized by foyer rural Puxe Bouzonville
L’événement Brocante Puxe a été mis à jour le 2026-03-18 par MILTOL