Brocante Réding dimanche 5 octobre 2025.

1 rue du Gymnase Salle Olympie Réding Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Ne manquez pas la 1ère brocante des arboriculteurs de Réding ! Nous vous attendons nombreux pour vendre ou pour chiner en intérieur. Une buvette et petite restauration est assurée sur place. Renseignements par téléphone.Tout public

1 rue du Gymnase Salle Olympie Réding 57445 Moselle Grand Est +33 6 95 79 63 44

English :

Don’t miss the Réding arborists’ 1st flea market! We look forward to seeing you there to sell or to bargain indoors. Refreshments and snacks available on site. Information by phone.

German :

Verpassen Sie nicht den 1. Flohmarkt der Obstbauern von Réding! Wir erwarten Sie zahlreich, um zu verkaufen oder im Innenbereich zu stöbern. Ein Getränkestand und kleine Speisen werden vor Ort angeboten. Telefonische Auskünfte.

Italiano :

Non perdetevi il 1° mercatino dell’usato degli arboristi di Réding! Vi aspettiamo per vendere o per contrattare in casa. Rinfreschi e spuntini saranno disponibili in loco. Informazioni telefoniche.

Espanol :

¡No se pierda el 1er mercadillo de los arboricultores de Réding! Esperamos verle allí para vender o regatear. Habrá refrescos y tentempiés in situ. Información por teléfono.

L’événement Brocante Réding a été mis à jour le 2025-09-04 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG