Brocante

2 rue de Phalsbourg L’entr’Potes Réding Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Cet événement aura lieu en extérieur au café de la gare l’Entr’potes. Il y aura de la restauration et une buvette sur place. Informations et réservation par téléphone et mail.Tout public

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2 rue de Phalsbourg L’entr’Potes Réding 57445 Moselle Grand Est +33 6 15 45 69 62 kleincat@hotmail.fr

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English :

The event will take place outdoors at the café de la gare l’Entr’potes. Food and refreshments will be available on site. Information and reservations by phone or e-mail.

L’événement Brocante Réding a été mis à jour le 2026-03-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG