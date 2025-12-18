Brocante Salle Omnisports Place Castle Cary Rémalard en Perche
Brocante Salle Omnisports Place Castle Cary Rémalard en Perche dimanche 8 mars 2026.
Brocante
Salle Omnisports Place Castle Cary Rémalard Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 08:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Pratique à la salle omnisports Place Castle Cary à Rémalard.
Organisé par le Comité de Jumelage du Pays Rémalardais. .
Salle Omnisports Place Castle Cary Rémalard Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 81 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante
L’événement Brocante Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CdC Coeur du Perche