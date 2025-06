Brocante | Réparsac Au stade Réparsac 6 juillet 2025 05:30

Charente

Brocante | Réparsac Au stade

Début : Dimanche 2025-07-06 05:30:00

fin : 2025-07-06 17:30:00

2025-07-06

Les chineurs ont rendez-vous à Réparsac au stade pour faire des affaires !

Au stade 32 rue des Écoles

Réparsac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 83 97 28

English :

All bargain hunters are welcome in Réparsac at the stadium!

German :

Schnäppchenjäger treffen sich in Réparsac am Stadion!

Italiano :

Tutti i cacciatori di occasioni sono invitati allo stadio Réparsac!

Espanol :

Todos los cazadores de gangas estáis invitados al estadio de Réparsac

L’événement Brocante | Réparsac Réparsac a été mis à jour le 2025-06-20 par Destination Cognac