Brocante Retro Vintage Halle Martenot Rennes Dimanche 25 janvier 2026, 09h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 2,50€ ; Gratuit pour les moins de 20 ans

Brocante retro vintage, 80 exposants où l’on peut trouver BD, Vinyls, petits mobiliers, jouets anciens, fripes, publicité ancienne.. etc.. et restauration sur place

Début : 2026-01-25T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T18:00:00.000+01:00

Halle Martenot Place des Lices Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine