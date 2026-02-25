Brocante Halle polyvalente d’Orzy Revin

Brocante

Vous avez survécu à l’hiver. Vos placards aussi…Il est temps de faire le tri première brocante vide-grenier de l’année à Revin … au sec et au chaud !Brocante organisée par Chante Ma Vallée.

Halle polyvalente d’Orzy Avenue Albert Calmette Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 6 71 64 89 75

You’ve survived the winter. It’s time to sort out: Revin’s first flea market/garage sale of the year? dry and warm! Flea market organized by Chante Ma Vallée.

