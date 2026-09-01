Brocante Robert-Espagne
dimanche 13 septembre 2026 · Robert-Espagne
Informations pratiques
Robert-Espagne
Brocante
Robert-Espagne Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Brocante organisée par l’association Bertapogne Traction Animale.
Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Robert-Espagne 55000 Meuse Grand Est +33 6 83 98 33 72 martial.batteux@orange.fr
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English :
Flea market organized by the Bertapogne Traction Animale association.
Refreshments and food available on site.
Free admission.
L’événement Brocante Robert-Espagne a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE