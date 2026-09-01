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AGENDA · Robert-Espagne

Brocante Robert-Espagne

dimanche 13 septembre 2026 · Robert-Espagne

Brocante Robert-Espagne

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
55000 Robert-Espagne
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Robert-Espagne

Brocante

Robert-Espagne Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Brocante organisée par l’association Bertapogne Traction Animale.
Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite.Tout public
0  .

Robert-Espagne 55000 Meuse Grand Est +33 6 83 98 33 72  martial.batteux@orange.fr

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English :

Flea market organized by the Bertapogne Traction Animale association.
Refreshments and food available on site.

Free admission.

L’événement Brocante Robert-Espagne a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE