Brocante dans les rues de Rouvrois-sur-Meuse. Emplacements gratuits.

Food truck et buvette.

Organisé par l’association des Jacques.Tout public

Rue de l’école

Rouvrois-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 37 30 05 67

English :

Flea market in the streets of Rouvrois-sur-Meuse. Free stalls.

Food truck and refreshments.

Organized by the Association des Jacques.

German :

Trödelmarkt in den Straßen von Rouvrois-sur-Meuse. Kostenlose Standplätze.

Foodtruck und Getränkestand.

Organisiert von der Association des Jacques.

Italiano :

Mercato delle pulci nelle strade di Rouvrois-sur-Meuse. Piazzole libere.

Camioncino e rinfreschi.

Organizzato dall’Association des Jacques.

Espanol :

Mercadillo en las calles de Rouvrois-sur-Meuse. Parcelas libres.

Food truck y refrescos.

Organizado por la Association des Jacques.

