Rouvroy-sur-Marne

Brocante

Près de la salle des fêtes Rouvroy-sur-Marne Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

À l’occasion de sa brocante municipale, la commune de Rouvroy-sur-Marne vous invite à partager une journée conviviale placée sous le signe de la bonne humeur. Au programme exposants, exposition d’artistes locaux, buvette et restauration sur place. Une belle occasion de chiner, découvrir des talents et profiter d’un moment chaleureux en famille ou entre amis. .

Près de la salle des fêtes Rouvroy-sur-Marne 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 75 69 mairie.rouvroy.52@orange.fr

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English :

L’événement Brocante Rouvroy-sur-Marne a été mis à jour le 2026-06-05 par Antenne de Joinville