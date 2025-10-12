Brocante Royan
Brocante Royan dimanche 12 octobre 2025.
Brocante
bd de la Marne Royan Charente-Maritime
Début : 2025-10-12 08:30:00
fin : 2025-10-12 17:30:00
2025-10-12
Le CSC organise la 23ème édition de sa grande brocante sur le boulevard de la Marne. 4 € le mètre linéaire (réservation obligatoire à partir du 8 septembre)
bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 80 80 marneyeuseanimation@orange.fr
English :
The CSC organizes the 23rd edition of its big flea market on Boulevard de la Marne. 4? per linear meter (reservation required from September 8)
German :
Das CSC organisiert die 23. Ausgabe seines großen Flohmarkts auf dem Boulevard de la Marne. 4? der laufende Meter (Reservierung ab dem 8. September erforderlich)
Italiano :
Il CSC organizza il suo 23° mercatino delle pulci sul Boulevard de la Marne. 4? al metro lineare (prenotazione obbligatoria dall’8 settembre)
Espanol :
La CSC organiza su 23º mercadillo en el Boulevard de la Marne. 4? por metro lineal (reserva obligatoria a partir del 8 de septiembre)
L’événement Brocante Royan a été mis à jour le 2025-09-16 par Mairie de Royan