Brocante Royan2 Royan dimanche 7 septembre 2025.
Rue Louis Lépine Royan Charente-Maritime
Début : 2025-09-07 07:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
Que vous soyez particuliers, professionnels ou même visiteurs, faites de bonnes affaires et passez un moment convivial Rue Arago, entre Jarriault et la brocante le Village.
Rue Louis Lépine Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 59 88 43 assoroyan2@gmail.com
English :
Whether you’re an individual, a professional or even a visitor, you’re sure to find a bargain and have a great time in Rue Arago, between Jarriault and the Village flea market.
German :
Ob Privatpersonen, Geschäftsleute oder sogar Besucher: Machen Sie gute Geschäfte und verbringen Sie einen geselligen Moment in der Rue Arago, zwischen Jarriault und dem Trödelmarkt le Village.
Italiano :
Che siate privati, professionisti o visitatori, potrete fare affari e passare del tempo in Rue Arago, tra Jarriault e il mercato delle pulci del Village.
Espanol :
Ya sea un particular, un profesional o incluso un visitante, podrá hacerse con algunas gangas y pasar un rato agradable en la calle Arago, entre Jarriault y el mercadillo del Village.
L’événement Brocante Royan2 Royan a été mis à jour le 2025-08-28 par Mairie de Royan