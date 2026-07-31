AGENDA · Rozoy-le-Vieil
Brocante Rozoy-le-Vieil
samedi 5 septembre 2026 · Rozoy-le-Vieil
Informations pratiques
Rozoy-le-Vieil
Brocante
Rozoy-le-Vieil Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Brocante
Venez faire de belles affaires à la brocante gratuite organisée par le comité des fêtes de Rozoy-le-Vieil ! Restauration sur place. .
Rozoy-le-Vieil 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 57 75 58
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English :
L’événement Brocante Rozoy-le-Vieil a été mis à jour le 2026-07-31 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS