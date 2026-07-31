Informations pratiques

Rozoy-le-Vieil

Brocante

Rozoy-le-Vieil Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Brocante

Venez faire de belles affaires à la brocante gratuite organisée par le comité des fêtes de Rozoy-le-Vieil ! Restauration sur place. .

Rozoy-le-Vieil 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 57 75 58

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English :

L’événement Brocante Rozoy-le-Vieil a été mis à jour le 2026-07-31 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS