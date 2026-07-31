UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rozoy-le-Vieil

Brocante Rozoy-le-Vieil

samedi 5 septembre 2026 · Rozoy-le-Vieil

Brocante Rozoy-le-Vieil

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Ville
45210 Rozoy-le-Vieil
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Rozoy-le-Vieil

Brocante

Rozoy-le-Vieil Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Brocante
Venez faire de belles affaires à la brocante gratuite organisée par le comité des fêtes de Rozoy-le-Vieil ! Restauration sur place.   .

Rozoy-le-Vieil 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 57 75 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante Rozoy-le-Vieil a été mis à jour le 2026-07-31 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS