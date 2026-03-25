Brocante 29 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon
Brocante 29 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon dimanche 5 avril 2026.
Brocante
29 avenue de la République 17240 Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 08:00:00
fin : 2026-04-05 18:29:00
Date(s) :
2026-04-05
Venez chiner, flâner et profiter d’un moment agréable dans une ambiance chaleureuse !
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29 avenue de la République 17240 Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 89 78 96 douine.geraldine@orange.fr
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English :
Come and browse, stroll and enjoy a pleasant moment in a warm atmosphere!
L’événement Brocante Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge