Brocante 29 avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon

Brocante

29 avenue de la République 17240 Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 08:00:00

fin : 2026-04-05 18:29:00

Date(s) :

2026-04-05

Venez chiner, flâner et profiter d’un moment agréable dans une ambiance chaleureuse !

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29 avenue de la République 17240 Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 89 78 96 douine.geraldine@orange.fr

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English :

Come and browse, stroll and enjoy a pleasant moment in a warm atmosphere!

L’événement Brocante Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge