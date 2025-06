Brocante Saint-Civran 29 juin 2025 08:00

Indre

Brocante Place St Cyprien Saint-Civran Indre

Début : Dimanche 2025-06-29 08:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-29

Brocante toute la journée. Buvette et entrecôtes/frites sur place.

Le comité des fêts organise sa 8e brocante toute la journée. Buvette et entrecôtes/frites sur place. .

Place St Cyprien

Saint-Civran 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 61 57 33

English :

Flea market all day. Refreshment bar and entrecote/frites on the spot.

German :

Trödelmarkt den ganzen Tag über. Getränke und Entrecote/Pommes frites vor Ort.

Italiano :

Mercato delle pulci tutto il giorno. Bar e patatine in loco.

Espanol :

Mercadillo durante todo el día. Bar de refrescos y patatas fritas in situ.

L’événement Brocante Saint-Civran a été mis à jour le 2025-06-25 par Destination Brenne