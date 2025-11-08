Brocante Saint-Dié-des-Vosges
Brocante Saint-Dié-des-Vosges samedi 8 novembre 2025.
Brocante
Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 16:00:00
2025-11-08 2025-11-09
Venez flâner a notre grande brocante qui s’installe dans la maison de quartier à Marzelay !
Deux jours complets pour venir chiner des trésors.Tout public
Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 95 19 85 74
English :
Come and stroll around our big flea market, which is taking place at the Maison de Quartier in Marzelay!
Two full days of treasure hunting.
German :
Schlendern Sie durch unseren großen Flohmarkt, der im Gemeindehaus in Marzelay stattfindet!
Zwei ganze Tage lang können Sie hier nach Schätzen stöbern.
Italiano :
Venite a passeggiare nel nostro grande mercato delle pulci, che si svolge nella Maison de quartier di Marzelay!
Due giorni interi di caccia al tesoro.
Espanol :
Venga a pasear por nuestro gran mercadillo, que tendrá lugar en la Maison de quartier de Marzelay
Dos días enteros a la caza del tesoro.
L’événement Brocante Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-10-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES