Brocante Saint-Dié-des-Vosges samedi 8 novembre 2025.

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Venez flâner a notre grande brocante qui s’installe dans la maison de quartier à Marzelay !
Deux jours complets pour venir chiner des trésors.Tout public
Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 95 19 85 74 

English :

Come and stroll around our big flea market, which is taking place at the Maison de Quartier in Marzelay!
Two full days of treasure hunting.

German :

Schlendern Sie durch unseren großen Flohmarkt, der im Gemeindehaus in Marzelay stattfindet!
Zwei ganze Tage lang können Sie hier nach Schätzen stöbern.

Italiano :

Venite a passeggiare nel nostro grande mercato delle pulci, che si svolge nella Maison de quartier di Marzelay!
Due giorni interi di caccia al tesoro.

Espanol :

Venga a pasear por nuestro gran mercadillo, que tendrá lugar en la Maison de quartier de Marzelay
Dos días enteros a la caza del tesoro.

