Brocante Saint-Hilaire – Stade Marcel Renaudin de Saint Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire, 29 juin 2025 07:00, Barbezieux-Saint-Hilaire.

Charente

Brocante Saint-Hilaire

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Brocante vide grenier organisé par le comité des fêtes de Saint-Hilaire de Barbezieux. Restauration sandwitchs / Buvette

Stade Marcel Renaudin de Saint Hilaire 1 rue du Trèfle

Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 65

English : Brocante Saint-Hilaire

Flea market garage sale organized by the festival committee of Saint-Hilaire de Barbezieux. Sandwich catering / Refreshment bar

German : Brocante Saint-Hilaire

Brocante vide grenier organisé par le comité des fêtes de Saint-Hilaire de Barbezieux. Sandwiches und Getränke

Italiano : Brocante Saint-Hilaire

Mercatino delle pulci e mercatino dell’usato organizzato dal comitato della festa di Saint-Hilaire de Barbezieux. Panini e rinfreschi

Espanol : Brocante Saint-Hilaire

Mercadillo y venta de garaje organizados por el comité de fiestas de Saint-Hilaire de Barbezieux. Bocadillos y refrescos

L’événement Brocante Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de tourisme du Sud Charente