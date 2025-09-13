Brocante Saint-Hilaire-de-Court
Brocante Saint-Hilaire-de-Court samedi 13 septembre 2025.
Brocante
Saint-Hilaire-de-Court Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 17:00:00
Date(s) :
2025-09-13
C2S Services organise, à l’Écopôle alimentaire de la Chaponnière, une grande brocante conviviale ouverte à tous. Exposants et visiteurs sont invités à partager une journée de découvertes, de bonnes affaires et de rencontres. L’événement s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux familles souhaitant profiter d’un moment chaleureux et animé. .
Saint-Hilaire-de-Court 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 61 28 21 contact@c2s-vierzon.fr
English :
Large, friendly flea market open to all. Exhibitors and visitors are invited to share a day of discoveries, bargains and encounters. The event is open to both individuals and families wishing to enjoy a warm and lively atmosphere.
German :
Großer geselliger Flohmarkt, der für alle offen ist. Aussteller und Besucher sind eingeladen, gemeinsam einen Tag voller Entdeckungen, Schnäppchen und Begegnungen zu verbringen. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Einzelpersonen als auch an Familien, die einen gemütlichen und lebhaften Moment genießen möchten.
Italiano :
Un grande e accogliente mercato delle pulci aperto a tutti. Espositori e visitatori sono invitati a condividere una giornata di scoperte, occasioni e incontri. L’evento è aperto sia ai singoli che alle famiglie che desiderano godere di un’atmosfera calda e vivace.
Espanol :
Un gran y acogedor mercadillo abierto a todos. Expositores y visitantes están invitados a compartir una jornada de descubrimientos, gangas y encuentros. El evento está abierto tanto a particulares como a familias que deseen disfrutar de un ambiente cálido y animado.
L’événement Brocante Saint-Hilaire-de-Court a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de VIERZON