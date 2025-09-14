Brocante Saint-Jean-d’Angély

Brocante Saint-Jean-d’Angély dimanche 14 septembre 2025.

Plan d’eau de Bernoüet Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-09-14 06:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

Au profit des Restos du Cœur. 3€ / mètre.

Plan d’eau de Bernoüet Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 71 89 96 ad17.saintjeanangely@restosducoeur.org

English :

In aid of Restos du C?ur. 3? / meter.

German :

Zu Gunsten der Restos du C?ur. 3? / Meter.

Italiano :

A favore di Restos du C?ur. 3? / metro.

Espanol :

A beneficio de Restos du Cœur. 3? / metro.

L’événement Brocante Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-08-28 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme