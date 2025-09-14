Brocante Saint-Jean-d’Angély
Brocante Saint-Jean-d’Angély dimanche 14 septembre 2025.
Brocante
Plan d’eau de Bernoüet Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-09-14 06:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Au profit des Restos du Cœur. 3€ / mètre.
Plan d’eau de Bernoüet Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 71 89 96 ad17.saintjeanangely@restosducoeur.org
English :
In aid of Restos du C?ur. 3? / meter.
German :
Zu Gunsten der Restos du C?ur. 3? / Meter.
Italiano :
A favore di Restos du C?ur. 3? / metro.
Espanol :
A beneficio de Restos du Cœur. 3? / metro.
