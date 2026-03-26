Brocante Le bourg Saint-Léger-de-Fougeret
Brocante Le bourg Saint-Léger-de-Fougeret dimanche 28 juin 2026.
Brocante
Le bourg Autour de la salle des fêtes Saint-Léger-de-Fougeret Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Brocante organisée par le comité des fêtes.
Petite restauration et buvette sur place. .
Le bourg Autour de la salle des fêtes Saint-Léger-de-Fougeret 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 85 18 23
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English : Brocante
L’événement Brocante Saint-Léger-de-Fougeret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs