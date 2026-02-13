Brocante Saint-Martin-d’Ablois
Brocante Saint-Martin-d’Ablois dimanche 29 mars 2026.
Brocante
Centre du village Saint-Martin-d’Ablois Marne
Tarif : – –
Début : 2026-03-29 06:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-29
Tout public
Rendez-vous le dimanche 29 mars 2026 à Saint-Martin d’Ablois, pour la traditionnelle brocante du village. .
Centre du village Saint-Martin-d’Ablois 51530 Marne Grand Est ape51stmartin@free.fr
L’événement Brocante Saint-Martin-d’Ablois a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne