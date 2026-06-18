Brocante Stade de La Maletière Saint-Martin-en-Bresse dimanche 12 juillet 2026.

Saint-Martin-en-Bresse

Brocante

Stade de La Maletière La Maletière Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Brocante de Saint-Martin-en-Bresse, organisée par l’Union Sportive San-Martinoise au Stade La Maltière.

2 € le ml. .

Stade de La Maletière La Maletière Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 12 30 87

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English : Brocante

L’événement Brocante Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)