Brocante Saint-Matthieu, Parc forestier de Rocquencourt, Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Brocante Saint-Matthieu Dimanche 20 septembre, 09h00 Parc forestier de Rocquencourt Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Vous souhaitez exposer ? C’est toujours possible.

Réservez votre emplacement par SMS au 06 89 01 99 85 ou par mail à didier.perdreaux@orange.fr.

Dimanche 20 septembre, de 9 h à 17 h 30

Parc forestier de Rocquencourt – rue de la Sabretache

Parc forestier de Rocquencourt rue de la Sabretache, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 01 99 85 »}, {« type »: « email », « value »: « didier.perdreaux@orange.fr »}]

Le rendez-vous est donné aux chineurs et autres amateurs de brocantes ! brocante Stand