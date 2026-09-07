Brocante Saint-Matthieu, Parc forestier de Rocquencourt, Le Chesnay-Rocquencourt
dimanche 20 septembre 2026 · Parc forestier de Rocquencourt · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Brocante Saint-Matthieu Dimanche 20 septembre, 09h00 Parc forestier de Rocquencourt Yvelines
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Vous souhaitez exposer ? C’est toujours possible.
Réservez votre emplacement par SMS au 06 89 01 99 85 ou par mail à didier.perdreaux@orange.fr.
Dimanche 20 septembre, de 9 h à 17 h 30
Parc forestier de Rocquencourt – rue de la Sabretache
Parc forestier de Rocquencourt rue de la Sabretache, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 01 99 85 »}, {« type »: « email », « value »: « didier.perdreaux@orange.fr »}]
Le rendez-vous est donné aux chineurs et autres amateurs de brocantes ! brocante Stand
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