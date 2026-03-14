Brocante Saint-Omer-Capelle Saint-Omer-Capelle

Brocante Saint-Omer-Capelle Saint-Omer-Capelle dimanche 12 avril 2026.

Brocante Saint-Omer-Capelle

990 route Départementale Salle des Fêtes Saint-Omer-Capelle Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Venez faire le plein de bonnes affaires à l’occasion de la brocante couverte organisée par la Gym Capelloise   .

990 route Départementale Salle des Fêtes Saint-Omer-Capelle 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 10 53 03 04 

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English :

L’événement Brocante Saint-Omer-Capelle Saint-Omer-Capelle a été mis à jour le 2026-03-11 par CPETI Région Audruicq