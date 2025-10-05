Brocante Parc des Expositions Saintes
Brocante Parc des Expositions Saintes dimanche 5 octobre 2025.
Brocante
Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Venez découvrir les trésors de la brocante organisée par le Vélo club saintais
.
Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 68 53 veloclubsaintais@gmail.com
English :
Come and discover the treasures of the flea market organized by the Vélo club saintais
German :
Entdecken Sie die Schätze des Flohmarkts, der vom Vélo Club Saintais organisiert wird
Italiano :
Venite a scoprire i tesori del mercatino delle pulci organizzato dal Vélo club saintais
Espanol :
Ven a descubrir los tesoros del mercadillo organizado por el Vélo club saintais
L’événement Brocante Saintes a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge