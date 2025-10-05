Brocante Parc des Expositions Saintes

Brocante Parc des Expositions Saintes dimanche 5 octobre 2025.

Brocante

Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Venez découvrir les trésors de la brocante organisée par le Vélo club saintais

.

Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 68 53 veloclubsaintais@gmail.com

English :

Come and discover the treasures of the flea market organized by the Vélo club saintais

German :

Entdecken Sie die Schätze des Flohmarkts, der vom Vélo Club Saintais organisiert wird

Italiano :

Venite a scoprire i tesori del mercatino delle pulci organizzato dal Vélo club saintais

Espanol :

Ven a descubrir los tesoros del mercadillo organizado por el Vélo club saintais

L’événement Brocante Saintes a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge