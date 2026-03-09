Brocante Rue Mortemer Salles-d’Angles

Brocante

Rue Mortemer Face à l’église Salles-d’Angles Charente

‍‍‍ Venez passer une journée conviviale au cœur du village

chiner

faire de bonnes affaires

partager un bon moment en famille ou entre amis

.

Rue Mortemer Face à l’église Salles-d’Angles 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 51 94 65

English :

??? Come and spend a convivial day in the heart of the village:

browse

shop for bargains

share a good time with family and friends

