Brocante Rue Mortemer Salles-d’Angles
Brocante Rue Mortemer Salles-d’Angles dimanche 3 mai 2026.
Brocante
Rue Mortemer Face à l’église Salles-d’Angles Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Venez passer une journée conviviale au cœur du village
chiner
faire de bonnes affaires
partager un bon moment en famille ou entre amis
.
Rue Mortemer Face à l’église Salles-d’Angles 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 51 94 65
English :
??? Come and spend a convivial day in the heart of the village:
browse
shop for bargains
share a good time with family and friends
L’événement Brocante Salles-d’Angles a été mis à jour le 2026-03-09 par Destination Cognac