BROCANTE Sargé-lès-le-Mans

BROCANTE

centre-bourg Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

L’association Bidouille et Passions organise une brocante à Sargé-lès-Le-Mans.

Renseignements et inscriptions au 06.13.01.18.97 .

centre-bourg Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 6 13 01 18 97

