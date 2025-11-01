BROCANTE Sargé-lès-le-Mans
BROCANTE Sargé-lès-le-Mans samedi 1 novembre 2025.
BROCANTE
centre-bourg Sargé-lès-le-Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
L’association Bidouille et Passions organise une brocante à Sargé-lès-Le-Mans.
Renseignements et inscriptions au 06.13.01.18.97 .
centre-bourg Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire +33 6 13 01 18 97
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement BROCANTE Sargé-lès-le-Mans a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Le Mans