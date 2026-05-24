Brocante Sassey-sur-Meuse
Brocante Sassey-sur-Meuse dimanche 21 juin 2026.
Sassey-sur-Meuse
Brocante
Sassey-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez flâner et chiner dans les rues du village lors de cette brocante organisée par l’ACCA de Mont-devant-Sassey.
Les emplacements sont gratuits, les exposants intéressés doivent réserver par téléphone.
Buvette & restauration seront proposés sur place.Tout public
0 .
Sassey-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est +33 3 29 80 94 02
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English :
Come and browse through the village streets at this flea market organized by the ACCA de Mont-devant-Sassey.
Stalls are free, but interested stallholders must reserve by telephone.
Refreshments and snacks will be available on site.
L’événement Brocante Sassey-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-05-24 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE