Sassey-sur-Meuse

Brocante

Sassey-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez flâner et chiner dans les rues du village lors de cette brocante organisée par l’ACCA de Mont-devant-Sassey.

Les emplacements sont gratuits, les exposants intéressés doivent réserver par téléphone.

Buvette & restauration seront proposés sur place.Tout public

0 .

Sassey-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est +33 3 29 80 94 02

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English :

Come and browse through the village streets at this flea market organized by the ACCA de Mont-devant-Sassey.

Stalls are free, but interested stallholders must reserve by telephone.

Refreshments and snacks will be available on site.

L’événement Brocante Sassey-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-05-24 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE