Brocante Saulzet
dimanche 20 septembre 2026 · Saulzet
Informations pratiques
Saulzet
Brocante
Saulzet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 06:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Brocante organisée par le Comité des Fêtes de Saulzet. Petit-déjeuner offert aux exposants. Buvette et repas sur place. Pas d’inscription.
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Saulzet 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 55 25
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English :
Flea market organized by the Saulzet Festival Committee. Breakfast provided for exhibitors. Refreshments and meals available on site. No registration required.
L’événement Brocante Saulzet a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Val de Sioule