Informations pratiques

Saulzet

Brocante

Saulzet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 06:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Brocante organisée par le Comité des Fêtes de Saulzet. Petit-déjeuner offert aux exposants. Buvette et repas sur place. Pas d’inscription.

.

Saulzet 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 55 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized by the Saulzet Festival Committee. Breakfast provided for exhibitors. Refreshments and meals available on site. No registration required.

L’événement Brocante Saulzet a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Val de Sioule