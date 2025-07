Brocante Sauzé-Vaussais

Brocante Sauzé-Vaussais dimanche 10 août 2025.

Brocante

Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 06:00:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

BROCANTE

Si vous êtes à la recherche de l’objet rare ou si vous souhaitez juste flâner, la brocante du Comité des fêtes est pour vous. Venez découvrir l’une des plus

belles brocantes de la région.

Si vous souhaitez faire de bonnes affaires, il faudra vous lever de bonne heure et également comme exposant car les emplacements sont pris d’assaut dès l’aube. Cette brocante a lieu dans tout le centre bourg.

L’accueil des exposants se fait à partir de 6h et le tarif de placement

est de 2€ le mètre.

Restauration et buvette sur place.

CENTRE-BOURG DE SAUZÉ-VAUSSAIS

GRATUIT .

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 83 78 24 cpatrice.boussiquet1@orange.fr

English : Brocante

German : Brocante

Italiano :

Espanol : Brocante

L’événement Brocante Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Pays Mellois