Seigneulles

Brocante

Seigneulles Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 07:00:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Brocante dans les rues du villageTout public

0 .

Seigneulles 55000 Meuse Grand Est +33 6 71 15 10 56 leptitfour.cafe@gmail.com

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English :

Flea market in the village streets

L’événement Brocante Seigneulles a été mis à jour le 2026-04-26 par OT COEUR DE LORRAINE