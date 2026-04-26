Brocante Seigneulles
Brocante Seigneulles vendredi 8 mai 2026.
Seigneulles
Brocante
Seigneulles Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Brocante dans les rues du villageTout public
0 .
Seigneulles 55000 Meuse Grand Est +33 6 71 15 10 56 leptitfour.cafe@gmail.com
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English :
Flea market in the village streets
L’événement Brocante Seigneulles a été mis à jour le 2026-04-26 par OT COEUR DE LORRAINE