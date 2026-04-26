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Brocante Seigneulles

Brocante Seigneulles vendredi 8 mai 2026.

Ville : 55000 Seigneulles

Département : Meuse

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Seigneulles

Brocante

Seigneulles Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Brocante dans les rues du villageTout public
0  .

Seigneulles 55000 Meuse Grand Est +33 6 71 15 10 56  leptitfour.cafe@gmail.com

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English :

Flea market in the village streets

L’événement Brocante Seigneulles a été mis à jour le 2026-04-26 par OT COEUR DE LORRAINE