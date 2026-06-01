Maissemy

Brocante semi-nocturne à Maissemy

Maissemy Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez chiner à Maissemy le samedi 20 juin 2026 de 14h ç 22h rue de la Croix Saint-Claude et au stade communal.

Animations, feu de la Saint-Jean, musique.

Vous souhaitez exposer inscription au 06 74 17 05 16

Venez chiner à Maissemy le samedi 20 juin 2026 de 14h ç 22h rue de la Croix Saint-Claude et au stade communal.

Animations, feu de la Saint-Jean, musique.

Vous souhaitez exposer inscription au 06 74 17 05 16 .

Maissemy 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 74 17 05 16

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English :

Come and browse in Maissemy on Saturday June 20, 2026 from 2pm to 10pm on rue de la Croix Saint-Claude and at the municipal stadium.

Entertainment, Midsummer bonfire, music.

If you would like to exhibit, please contact 06 74 17 05 16

L’événement Brocante semi-nocturne à Maissemy Maissemy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois