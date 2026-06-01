Brocante semi-nocturne à Maissemy Maissemy
Brocante semi-nocturne à Maissemy Maissemy samedi 20 juin 2026.
Maissemy
Brocante semi-nocturne à Maissemy
Maissemy Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez chiner à Maissemy le samedi 20 juin 2026 de 14h ç 22h rue de la Croix Saint-Claude et au stade communal.
Animations, feu de la Saint-Jean, musique.
Vous souhaitez exposer inscription au 06 74 17 05 16
Venez chiner à Maissemy le samedi 20 juin 2026 de 14h ç 22h rue de la Croix Saint-Claude et au stade communal.
Animations, feu de la Saint-Jean, musique.
Vous souhaitez exposer inscription au 06 74 17 05 16 .
Maissemy 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 74 17 05 16
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English :
Come and browse in Maissemy on Saturday June 20, 2026 from 2pm to 10pm on rue de la Croix Saint-Claude and at the municipal stadium.
Entertainment, Midsummer bonfire, music.
If you would like to exhibit, please contact 06 74 17 05 16
L’événement Brocante semi-nocturne à Maissemy Maissemy a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois