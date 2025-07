Brocante semi-nocturne Danizy Danizy

Brocante semi-nocturne Danizy Danizy samedi 2 août 2025.

Brocante semi-nocturne Danizy

3 route de Rogecourt Danizy Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 09:00:00

fin : 2025-08-02 22:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Rendez-vous le samedi 2 août pour une brocante à Danizy qui se prolonge jusque 22h. L’association Les Bons Amis vous organise cette journée et cette soirée de communauté et de partage. Buvette et restauration seront sur place.

1€ le mètre, à réserver par téléphone au 06 18 27 67 79. Il est possible de ne pas réserver, une place vous sera accordée dans la limite des places disponibles.

Notez qu’une inscription pour un minimum de 5 mètres donne droit à un repas compris.

L’arrivée des brocanteurs se fait à 7h30 au terrain de boules. 0 .

3 route de Rogecourt Danizy 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 39 76 mairiededanizy@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brocante semi-nocturne Danizy Danizy a été mis à jour le 2025-07-21 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard