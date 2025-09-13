Brocante Semi-Nocturne Flavy-le-Martel
Brocante Semi-Nocturne Flavy-le-Martel samedi 13 septembre 2025.
Brocante Semi-Nocturne
Place de l’église Flavy-le-Martel Aisne
Familles Rurales et Les Biclounes organisent une brocante semi-nocturne le samedi 13 septembre de 12h à 20h sur la place de l’église de Flavy-le-Martel et dans les rues adjacentes.
Tarif Emplacement
– 1€ le mètre pour les habitants de Flavy
– 2€ le mètre pour les extérieurs
De plus, une soirée moule frites est organisée (sur réservation).
Renseignements au 03 23 52 92 24 ou 09 50 58 09 24.
Réservation jusqu’au 9 septembre
Tarif soirée
– Moules-Frites 14€
– Rôti de porc et frites 10€
Réservation au repas à rendre accompagnées du règlement à la Mercerie 27 rue de la Gare ou au 30 rue Gaston Millet (Chèques à l’ordre de « Les Biclounes ») 1 .
Place de l’église Flavy-le-Martel 02520 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 92 24
