Brocante semi nocturne rue des vergers Hoste

Brocante semi nocturne rue des vergers Hoste samedi 30 août 2025.

Brocante semi nocturne

rue des vergers maison d’accueil de Valette, tout au bout de la rue des vergers Hoste Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-08-30 15:00:00

fin : 2025-08-30 21:00:00

2025-08-30

Brocante semi nocturne à Valette, organisée par l’association À l’ombre du tilleul.

Tarif pour les exposants 7€ les 5m 5m offerts aux habitants de Valette et de Hoste (inscription obligatoire avant le 25 aout).

Restauration toute la journée et pizzas-flamms à partir de 18h.Tout public

+33 6 83 78 48 46 ckbour@hotmail.com

English :

Semi-nightly flea market in Valette, organized by the association À l’ombre du tilleul.

Price for stallholders 7? per 5m 5m free for residents of Valette and Hoste (registration required before August 25).

Catering all day and pizza-flamms from 6pm.

German :

Halbnächtlicher Flohmarkt in Valette, organisiert vom Verein À l’ombre du tilleul.

Preis für Aussteller 7? pro 5m 5m werden den Einwohnern von Valette und Hoste geschenkt (Anmeldung bis zum 25. August erforderlich).

Verpflegung den ganzen Tag über und ab 18 Uhr Pizzas und Flammkuchen.

Italiano :

Mercatino delle pulci semiserio a Valette, organizzato dall’associazione À l’ombre du tilleul.

Gli standisti pagano 7 euro per 5 metri 5 metri gratis per i residenti di Valette e Hoste (iscrizione obbligatoria entro il 25 agosto).

Ristorazione tutto il giorno e pizze e fiammate dalle 18.00.

Espanol :

Mercadillo semi-noche en Valette, organizado por la asociación À l’ombre du tilleul.

Los titulares de los puestos pagan 7? por 5 m 5 m gratis para los residentes de Valette y Hoste (inscripción obligatoria antes del 25 de agosto).

Catering todo el día y pizzas-flammes a partir de las 18 h.

