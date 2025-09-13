Brocante semi-nocturne Saudrupt

Brocante semi-nocturne

Brocante semi-nocturne Saudrupt samedi 13 septembre 2025.

Brocante semi-nocturne

Saudrupt Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-13 17:00:00
fin : 2025-09-13

Date(s) :
2025-09-13

Brocante semi-nocture organisée par le Comité d’Animation et d’Information de Saudrupt.
Concert de « Wake Up » à 22h.
Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite.Tout public
0  .

Saudrupt 55000 Meuse Grand Est +33 6 27 91 17 30 

English :

Brocante semi-nocture organized by the Comité d’Animation et d’Information de Saudrupt.
Concert by « Wake Up » at 10pm.
Refreshments and catering on site.

Free admission.

German :

Semi-Nocture Brocante organisiert vom Comité d’Animation et d’Information de Saudrupt.
Konzert von « Wake Up » um 22 Uhr.
Getränke und Speisen vor Ort.

Kostenloser Eintritt.

Italiano :

Mercato delle pulci seminotturno organizzato dal Comité d’Animation et d’Information de Saudrupt.
Concerto dei « Wake Up » alle 22.00.
Rinfreschi e cibo sul posto.

Ingresso libero.

Espanol :

Mercadillo seminocturno organizado por el Comité de Animación e Información de Saudrupt.
Concierto de « Wake Up » a las 22.00 horas.
Refrescos y comida in situ.

Entrada gratuita.

L’événement Brocante semi-nocturne Saudrupt a été mis à jour le 2025-08-22 par OT SUD MEUSE