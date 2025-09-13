Brocante semi-nocturne Saudrupt
Brocante semi-nocturne Saudrupt samedi 13 septembre 2025.
Brocante semi-nocturne
Saudrupt Meuse
Brocante semi-nocture organisée par le Comité d’Animation et d’Information de Saudrupt.
Concert de « Wake Up » à 22h.
Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite.Tout public
Saudrupt 55000 Meuse Grand Est +33 6 27 91 17 30
English :
Brocante semi-nocture organized by the Comité d’Animation et d’Information de Saudrupt.
Concert by « Wake Up » at 10pm.
Refreshments and catering on site.
Free admission.
German :
Semi-Nocture Brocante organisiert vom Comité d’Animation et d’Information de Saudrupt.
Konzert von « Wake Up » um 22 Uhr.
Getränke und Speisen vor Ort.
Kostenloser Eintritt.
Italiano :
Mercato delle pulci seminotturno organizzato dal Comité d’Animation et d’Information de Saudrupt.
Concerto dei « Wake Up » alle 22.00.
Rinfreschi e cibo sul posto.
Ingresso libero.
Espanol :
Mercadillo seminocturno organizado por el Comité de Animación e Información de Saudrupt.
Concierto de « Wake Up » a las 22.00 horas.
Refrescos y comida in situ.
Entrada gratuita.
