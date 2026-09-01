Informations pratiques

Vilosnes-Haraumont

Brocante semi-nocturne

Vilosnes-Haraumont Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le Foyer Rural de Vilosnes vous invite à venir chiner sur leur brocante annuelle. Venez dénicher des trésors de seconde main et découvrir des artisans locaux, mais également passer une agréable soirée sur un fond musical.

L’entrée et les remplacements sont gratuits. Pour les exposants, les inscriptions se font par téléphone.

Moules frites et buvette vous sont proposés sur place pour vous restaurer.Tout public

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Vilosnes-Haraumont 55110 Meuse Grand Est +33 6 03 15 43 53 foyer.rural.vilosnes@outlook.fr

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English :

The Foyer Rural de Vilosnes invites you to come browse their annual flea market. Come unearth some secondhand treasures and discover local artisans, and enjoy a pleasant evening with live music.

Admission and re-entry are free. Exhibitors must register by phone.

Mussels and fries, as well as refreshments, will be available on-site.

L’événement Brocante semi-nocturne Vilosnes-Haraumont a été mis à jour le 2026-08-29 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE