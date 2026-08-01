Informations pratiques

Wassigny

Brocante semi-nocturne

Place du Dr Maréchal et rue du gal Girau Wassigny Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 20:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Venez chiner à la brocante semi-nocturne de Wassigny. Linéaire de 10m par exposant.

Venez chiner à la brocante semi-nocturne de Wassigny. Linéaire de 10m par exposant. .

Place du Dr Maréchal et rue du gal Girau Wassigny 02630 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 49 80 06

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English :

Come browse the Wassigny late-night flea market. Each vendor gets a 10-meter-long display area.

L’événement Brocante semi-nocturne Wassigny a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Pays de Thiérache