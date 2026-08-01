Brocante semi-nocturne Wassigny
vendredi 14 août 2026 · Wassigny
Informations pratiques
Wassigny
Brocante semi-nocturne
Place du Dr Maréchal et rue du gal Girau Wassigny Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 20:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Venez chiner à la brocante semi-nocturne de Wassigny. Linéaire de 10m par exposant.
Venez chiner à la brocante semi-nocturne de Wassigny. Linéaire de 10m par exposant. .
Place du Dr Maréchal et rue du gal Girau Wassigny 02630 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 49 80 06
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English :
Come browse the Wassigny late-night flea market. Each vendor gets a 10-meter-long display area.
L’événement Brocante semi-nocturne Wassigny a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Pays de Thiérache