Brocante rue du Mont Serres

Brocante rue du Mont Serres dimanche 21 septembre 2025.

Brocante

rue du Mont et place communale Serres Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 07:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Brocante de Serres, rue du Mont et place communale.

à Partir de 7h jusque 18h.Tout public

0 .

rue du Mont et place communale Serres 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 20 19 51 41 domibarbe@hotmail.fr

English :

Brocante de Serres, rue du Mont and place communale.

from 7am to 6pm.

German :

Trödelmarkt in Serres, Rue du Mont und Place Communale.

ab 7 Uhr bis 18 Uhr.

Italiano :

Brocante de Serres, rue du Mont e place communale.

dalle 7.00 alle 18.00.

Espanol :

Brocante de Serres, rue du Mont y place communale.

de 7.00 a 18.00 h.

L’événement Brocante Serres a été mis à jour le 2025-07-31 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS