Informations pratiques

Siecq

Brocante

Stade de foot Siecq Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 06:30:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Marché en plein air où l’on vend des objets anciens, des meubles d’occasion etc…….Organiser par l’Association Festive de SIECQ , ouvert aux professionnels et particuliers

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Stade de foot Siecq 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 32 35 76 associationfestivesiecq@gmail.com

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L’événement Brocante Siecq a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge