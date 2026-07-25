AGENDA · Siecq
Brocante Siecq
dimanche 6 septembre 2026 · Siecq
Informations pratiques
Siecq
Brocante
Stade de foot Siecq Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:30:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Marché en plein air où l’on vend des objets anciens, des meubles d’occasion etc…….Organiser par l’Association Festive de SIECQ , ouvert aux professionnels et particuliers
.
Stade de foot Siecq 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 32 35 76 associationfestivesiecq@gmail.com
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L’événement Brocante Siecq a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge